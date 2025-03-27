Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu

Erdoğan\'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı olmak üzere 4 yeni daire başkanlığı kuruldu.

27.03.2025 07:43
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Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KONSEYİN ÜYE YAPISI YENİDEN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "182 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstatistik Konseyinin üye yapısı yeniden düzenlendi.

Konsey, başkanın başkanlığında, bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üye ile birçok kurumun temsilcilerini de içerecek şekilde değiştirildi.

"YATIRIM VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI"NIN ADI DEĞİŞTİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirilirken, Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu.

"YAZMA MUSHAFLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI" KURULDU

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde de "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Kararname ile kurulan başkanlıkların görevleri detaylandırıldı. Yapılan bu düzenlemelerle ilgili olarak kararname ekinde yayımlanan cetvellerde yeni kadrolar da ihdas edildi.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Hukuk, Vakıf, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Tunc:
    Aklıma levent Kırcanın Çoban Skeci Geldi. Bakalım Bu Başkanlıklara kaç personel alınacak kaç tane araç tahsis edilecek kimlerin amca oğulları biladerleri yiğenleri yararlanacak. Kaç kişi atm personeli olacak. Bilgi İşlem Daire başkanlığını kuruyorsan BTK niye var. Proje ve Daire Başkanlığını Kuruyorsan İmar ve Şehircilik Bakanlığı Niye Var. Abi YE KÜRKÜM YE.. 1 Çoban 1 Koyun onu Denetleyen Müdürlük yapan muhasebe idare lojistik olan onlarca memur Afiyet Olsun 103 6 Yanıtla
  • Aa:
    yandaşa koltuk lazım 64 10 Yanıtla
  • Ali Saclı:
    Çok lazım di 56 8 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Para gelecek yerleri çoğaltıyor. Para kokusunu çok seviyor, para olan yere leş kargası gibi çöküyor. Doymuyorlar doyuramadık 48 7 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    severler vakıfları siyasal islamcıların en güzel para aklama yeridir 47 8 Yanıtla
  • Atilla Bek:
    Ye kürküm yee. 25 4 Yanıtla
  • Sernazze:
    eko nun mal varlığını görün adam yemiş yemiş bitirememiş "Kulakları vardır duymazlar, gözleri vardır görmezler, dilleri vardır gerçekleri söyleyemezler" A'raf Suresi 179 - Hala anlamak istemiyorlar! 2 26 Yanıtla
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