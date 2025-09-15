Erdoğan\'ın Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

15 Eylül'de Katar'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Eylül tarihinde Katar Devleti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
