Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var

Politika

Yerel seçimlere sayılı günler kala mitinglerine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir'deydi. Gündoğdu Meydanı'nda geniş katılımlı bir konuşma yapan Erdoğan muhalefetin kalesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"31 MART AKŞAMI HEP BİRLİKTE MÜJDEYİ YAŞAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde; "Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz.

"AMACIMIZ İNSANLARIN HUZUR VE REFAHINI YÜKSELTMEK"

Belediyecilik zaten bizim işimiz. 31 yıldır tek başımıza iktidarız. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı.

"İZMİR'E 449 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırımı var mı İzmir'de? 4 yeni üniversite kurduk. 26 bin 431 kişi kapasiteli yurt binalarını açtık. İzmir Belediyesi acaba kaç yurt yaptı? 115 adet spor tesisi inşa ettik. 17 milyar lira sosyal yardım sağladık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz olmak üzere 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

"2520 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KONAK TÜNELİNİ KAZANDIRDIK"

21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İktidara geldiğimizde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet su arıtma tesisi oldu. Ulaştırmada 618 kilometre bölünmüş yol yaptık. Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolu dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. 2520 metre uzunluğundaki Konak Tünelini kazandırdık. İzmir Çevreyolunu da bitirdik, yeni çevre yolları da yapılıyor."