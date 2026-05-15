Erdoğan: KKTC'nin TDT Zirvesi'nde Temsili Memnuniyet Verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Türkistan Zirvesi'nde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. - TÜRKİSTAN