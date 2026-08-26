Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yılında Vatandaşlarla Buluşuyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Ahlat'taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt'e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.