Erdoğan: Mekke Savunma İttifakı bölge barışına katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
Kaynak: İHA
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