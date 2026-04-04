Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

04.04.2026 18:41
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ile NATO'yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkan Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın ittifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

Görüşmede, NATO'nun 77'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.

2- UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İSTANBUL'A GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medyadan yaptığı açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor

07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
