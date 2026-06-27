Erdoğan: Normalleşme ve Adalet Mücadelemiz Sürüyor - Son Dakika
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Erdoğan: Normalleşme ve Adalet Mücadelemiz Sürüyor

27.06.2026 11:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kutuplaştırma değil, birleştirme ve eşitlik için çalıştığını belirtti. Başörtüsü yasağının milleti gerdiğini, tesettür mücadelesinin imtiyaz değil normalleşme amacı taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak, kuruluş çalışmalarımıza başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın etrafında kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun, bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil; eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi, toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik. Bakınız, kendi evlatlarım dahil bu ülkenin kız çocuklarının başörtüleriyle eğitim görmeleri, başörtüsüyle çalışmaları on yıllar boyunca engellendi. Oysa bu çocuklar, bu kadınlar başlarını inançalarının gereği örtüyorlar. Daha ötesi, bu ülkede dindar olsun olmasın, kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler ama siz örtünmeyi yasaklarsınız, bu milletin öz kültürü, öz geleneği olan giyim, kuşam tarzını tesettürü yasaklarsanız siz anadolu kadının yazmasına, çarşafına hor bakarsınız, normal olana karşı çıkmış olursunuz, toplumu germiş olursunuz. Kadınları kutuplaştırmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız. Kadınlarla birlikte on yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken, imtiyazın peşinde değildik. Ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın peşinde değildik. Diğerlerinin ötekileştirmenin, özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, böylece kaynaşmanın, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, baş örtüsüne, baş örtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derecede üstenci bir dille, küstah bir edayla güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalı. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır." - SAKARYA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Normalleşme ve Adalet Mücadelemiz Sürüyor - Son Dakika

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