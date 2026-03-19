Erdoğan Rize'de Bayram Mesajı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan Rize'de Bayram Mesajı Verdi

19.03.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMLEKETİ RİZE'DECUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi.

1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMLEKETİ RİZE'DE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi. Burada hemşerilerine hitap eden Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak ve sizlerle birlikte olmak için şu an da aranızdayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım iri olalım, kardeş olalımö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı programları kapsamında memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Güneysu ilçesine geçti. Hemşerileri tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp, sohbet etti.

Otobüs içerisinden konuşan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygı değer hemşerilerim, sizleri başı rahmet ortası sonu edebiye azapla kurtuluş olan Ramazan Bayramı öncesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle Rabbim bizleri, ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah, Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazanına kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar. Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak ve sizlerle birlikte olmak için şu an da aranızdayım. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım iri olalım, kardeş olalım. İnşallah Ramazan Bayramı'nı burada birlik beraber içerisinde kutlayalım. Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun var olunö ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Güneysu'daki konutuna geçti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan Rize'de Bayram Mesajı Verdi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 01:55:21. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Rize'de Bayram Mesajı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.