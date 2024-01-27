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Erdoğan: Milletimiz, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir - Son Dakika
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Erdoğan: Milletimiz, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında, şehirlerin istismar siyaseti yerine eser ve hizmet siyasetiyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin 21 yıldır temel alt yapı yatırımlarıyla ülkeyi donattığını belirten Erdoğan, İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrin Türkiye yüzyılı belediyeciliği vizyonundan ve kazançlarından mahrum bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan: Milletimiz, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir
27.01.2024 - 15:42,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında, "Milletimiz, 31 Mart'ta; şehirlerini, ortak değerlerini, istismar siyasetiyle değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarının tercih edecektir. Şehirlerimiz, hak ettikleri atılımları gerçekleştirebilsin diye, hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi baştan sona, temel alt yapı yatırımlarıyla donattık. Vizyon ve gönül birliği içinde, belediye başkanlarının yönettiği şehirlerde; hükümet, yerel yönetim sinerjisiyle bu atılımları hayata geçirdik. Şimdi de diyoruz ki, gelin İzmir başta olmak üzere, hiçbir şehrimizi Türkiye yüzyılı belediyeciliği vizyonundan ve kazançlarından mahrum bırakmayalım. Sadece belediyeden beklemeyeceğiz. Öbür taraftan merkezi yönetim olarak, bu milletin efendisi değil, hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz; ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, İzmir, Politika, Son Dakika

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