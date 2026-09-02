Erdoğan: ŞİÖ Üyeliği Batı'ya Sırt Çevirmek Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: ŞİÖ Üyeliği Batı'ya Sırt Çevirmek Değil

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ŞİÖ) Türkiye’nin teşkilata üyelik perspektifi, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz, 360 derecelik vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ŞİÖ) Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz, 360 derecelik vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: ŞİÖ Üyeliği Batı'ya Sırt Çevirmek Değil - Son Dakika

Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Tutuklanan Arif Kocabıyık’ın savcılıktaki ifadesi skandal Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Evlenecekleri Konuşuluyordu Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece aykırı çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece aykırı çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
14:49
Jose Mourinho’dan Arda Güler kararı 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
14:25
Yeni sezonun ilk gafı Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 15:02:23. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: ŞİÖ Üyeliği Batı'ya Sırt Çevirmek Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement