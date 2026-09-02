Erdoğan: ŞİÖ Üyeliği Batı'ya Sırt Çevirmek Değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ŞİÖ) Türkiye’nin teşkilata üyelik perspektifi, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz, 360 derecelik vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ŞİÖ) Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz, 360 derecelik vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır."
Kaynak: İHA
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