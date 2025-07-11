Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Türkiye ve Somali ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti. - ANKARA