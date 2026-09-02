Erdoğan: Suriye'nin birliğini en çok biz arzu ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Suriye'de sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artışı için bu önemlidir. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."