Erdoğan: Biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi rakiplerimiz, gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsediklerini söyledi.

Ankara'nın muhabbetine, vefasına, kendilerine mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını ifade etti.

Ankara'nın şahsiyet sahibi bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram Veli'nin 'Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde' diyerek selamladığı, Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir." dedi.

Erdoğan, Ankara'nın, bu topraklar üzerinde hesabı bulunanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeği olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedeleri Feth-i Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.

15 Temmuz gecesi, Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve birçok yerde yaşananları unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı, milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz, gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. "

"Başkentimiz, küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek"

Ankara'nın bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını ifade eden Erdoğan, 7-8 Temmuz'da NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın Ankara'da düzenleneceğini hatırlattı.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lideri Ankara'da zirve vesilesiyle misafir edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek." dedi.

"Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz"

Bu kapsamdaki çalışmaları yoğun şekilde yürüttüklerini belirten Erdoğan, geçen hafta Ankara'ya bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettiklerini vurguladı.

Ankara Havalimanı'nı İlk etapta NATO Zirvesi için kullanacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız, Esenboğa'nın hem hava yolu hem kara yolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara, resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz."

"Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık"

Erdoğan, AK Parti olarak siyaset anlayışlarının eser ve hizmet üzerine bina edildiğini söyledi.

Sorunları halının altına süpürenlerden değil çözmek için çalışanlardan olduklarını dile getiren Erdoğan, "Su sıkıntısı mı var, yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı, yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var, TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var, parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor, yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adalette 14 milyar lira, inşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira, eğitimde 236 milyar lira, gençlik ve sporda 51 milyar lira, sosyal yardımlarda 245 milyar lira, sağlıkta, yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira, çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormanda 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira, enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına 'Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır.' gibi absürt tezlerle çıkmadık."

(Sürecek)