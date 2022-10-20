Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nin temelini attı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temelini attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temelini attı. Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabını açtıktan sonra Cebrayıl şehrine hareket etti. İki lider, ilk olarak Kumlak Tren İstasyonu'nun yapılacağı alana geldi. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev'den istasyon projesine ilişkin bilgi aldı. Erdoğan ve Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak, tren istasyonu temeline bıraktı ve ilk harcı attı. İki lider daha sonra Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temelinin atılacağı bölgeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'dan Dostluk Ormanı'na ilişkin bilgi aldı. Liderler, günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak eğitim merkezinin temeline bıraktı. İki lider kürekle ilk harcı bırakarak temel atma işlemini gerçekleştirdi. Erdoğan ve Aliyev, daha sonra aynı bölgede yer alan 15 yavru ceylanı doğaya bıraktı.

Kaynak: AA

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