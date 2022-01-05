Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

KRİTİK KONULAR ELE ALINDI

Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılamasıyla başlayan kritik zirvede, gündeme ve ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

MASADAKİ KİTAPÇIK GÖZLERDEN KAÇMADI

Basına servis edilen fotoğraflarda ise Bahçeli'nin çalışma masasında dikkat çeken bir ayrıntıya gözler takıldı. Masada, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğrafı ile basılan "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık gözlerden kaçmadı.



