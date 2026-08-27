Erdoğan ve Kagame telefonla görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Kagame telefonla görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Ticaret, savunma sanayii iş birliği ve Kongo ile gerilimin azaltılmasına destek vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığımızı, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye'nin sürece destek verdiğini ifade etti" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Kagame telefonla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan ve Kagame telefonla görüştü - Son Dakika
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