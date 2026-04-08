Erdoğan ve Katar Emiri Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İran'da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti. - ANKARA