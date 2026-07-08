Erdoğan-Macron görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı - Son Dakika
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Erdoğan-Macron görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

08.07.2026 18:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, NATO müttefikleri olarak Transatlantik Bağı'nın korunması için İttifak'ın Avrupa sütununun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, müttefiklik bağlarını zedelemeden ve gereksiz tekrarlar oluşturmadan bunun mümkün olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu anlayış temelinde destekleyeceğini kaydetti.

Görüşmede İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgede barışın tesisine katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin süreçte iyimser ancak ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini, muhtemel tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve barış sürecinin yeniden canlandırılması için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan-Macron görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı - Son Dakika

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