Erdoğan-Wong görüşmesi: İşbirliği vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan-Wong görüşmesi: İşbirliği vurgusu

19.06.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul ederek ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Savunma, lojistik, havacılık gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ve İran-ABD barışı için diplomasi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabulünde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, kardeş ülkelerle birlikte sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Denizcilik, Havacılık, Diplomasi, Singapur, Politika, Savunma, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan-Wong görüşmesi: İşbirliği vurgusu - Son Dakika

Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş’ta ayrılık Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Volkan Demirel’den ’’Fenerbahçe’yi reddetti’’ iddialarına yanıt Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Söyledikleri çok acımasız Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’yu topa tuttu Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

20:23
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
20:14
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 20:35:14. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan-Wong görüşmesi: İşbirliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.