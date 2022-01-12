Ereğli Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, 2022 yılı itibariyle Acıpınar ve Çakmak mahallelerinde mahalle konağı temel atma törenlerinin yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Göreve başladığımız günden bu yana bir fazla hizmet etme, bir fazla soruna çözüm üretme noktasında Ereğli'mize layıkıyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Yol bakım ve onarım, asfalt, kilitli parke taşı hizmetlerimiz inşallah devam edecek, bunun yanında Mahalle Konağı ihtiyacı olan muhtelif mahallelerimiz var, bu ihtiyacı da Allah'ın izniyle gidereceğiz. Besmeleyi Acıpınar Mahalle Konağı ile attık daha sonrasında da Çakmak Mahalle Konağı'nın temel atma törenini hep birlikte gerçekleştirdik. Ereğli'mizde hangi mahallemizin belediye hizmetleri açısından neye ihtiyacı varsa karşılanacak. Bizimle birlikte bu hizmetlerin temelini atan ve bizlere her zaman destek veren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bir bir hizmetlerimize devam edeceğiz. Geleceğe yönelik kalıcı hizmetlerle Ereğli'de huzuru inşa etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda üretime, istihdama ve eğitime yönelik hizmetlerle, fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerle, üretken belediyecilik anlayışımızla inşallah huzur şehri Ereğli'yi gelecek nesillerimize miras bırakacağız" şeklinde konuştu. - KONYA