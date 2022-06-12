İçişleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Kavaklı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.'KAHRAMANLARIMIZA TEBRİKLER'Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında

Kaynak: DHA

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