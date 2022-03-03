Ergani Belediyesi öz kaynaklarıyla 4 aracı filosuna kattı - Son Dakika
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Ergani Belediyesi öz kaynaklarıyla 4 aracı filosuna kattı

03.03.2022 00:57
Ergani Belediyesi öz kaynaklarıyla 4 aracı filosuna kattı

Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirerek, 4 yeni aracı filosuna kattı.

Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirerek, 4 yeni aracı filosuna kattı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla İstasyon Parkı'nda gerçekleştirilen törende Temizlik ve Fen İşleri birimlerinde kullanılmak üzere 3 kamyon ve 1 kepçe hizmete alındı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, Ergani Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla aldığı iş makinelerini hizmete sunduklarını söyledi. Yeni iş araçlarıyla ilçenin altyapı hizmetlerini daha çabuk çözeceklerini ifade eden Vali Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak da Ergani'de önemli çalışmalarımız var. Geçen sene en çok kırsal yol yaptığımız ilçelerimizden biridir. 125 kilometre asfalt yol yaptık. İçme suyunda sorunlarımız vardı. Onlar büyük oranda çözüldü. Ergani'de Millet Bahçesi Projemiz tamamlandı. Bilgi evlerinin de olduğu sosyal donatıların da olduğu çok güzel bir millet bahçesi projemiz bitti. Şu anda ihale aşamasında inşallah yakın zamanda onun ihalesini de yapmış olacağız. İş makinelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ise başarılı adımları artırmak için araç sayılarını artırdığını ve bütün araçlarla ilçenin daha sağlıklı yaşanabilir gerçeğine kavuşacağını söyledi.

Törene İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve davetliler katıldı. - DİYARBAKIR

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DİYARBAKIR - Ergani Belediyesi 4 aracı filosuna kattı DİYARBAKIR - Ergani Belediyesi 4 aracı filosuna kattı Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Tragger, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ergani Belediyesi öz kaynaklarıyla 4 aracı filosuna kattı - Son Dakika


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