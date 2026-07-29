Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in politikalarını eleştirerek, "Hristodulidis kendince Türkiye'ye karşı bir askeri denge oluşturma çabasıyla tabiri caizse 'büyük abileri' buraya çağırıyor. 'Gelin arkamda durun' diyor. Bunun sonuç vermesi mümkün değil. Arkanızda dursunlar diye çağırdığınız birileri o coğrafyada çok da arkanızda durmazlar, önünüze geçerler ve işlerin rengi değişir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgedeki güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan daha farklı bir değerlendirmeyi kendileriyle paylaşmadığını belirterek, bölgede mevcut gerilimlerin tırmanma riski taşıdığına ilişkin endişelerin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

"İsrail'le yapılan anlaşmaların ne anlama geldiğini biliyoruz"

Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca ada için değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i kastederek İsrail ile GKRY arasındaki ilişkileri ve anlaşmaları eleştirdi. Erhürman, "Muhatabıma kendisi burada yokken herhangi bir eleştiri yöneltmeyi çok istemiyorum ama İsrail'le yapılan anlaşmaları esas alsak, bütün bunların bölgede ne anlama geldiğini, nasıl gerilimlere gebe olduğunu zaten biliyoruz" dedi.

"'Büyük abiler' geldikten sonra önünüze geçerler"

Hristodulidis'in izlediği politikayı daha önce de eleştirdiğini belirten Erhürman, "Ben 3-4 senedir bu konuda sürekli uyarı yapıyorum. Hep şunu söylüyorum; Sayın Hristodulidis kendince Türkiye'ye karşı bir askeri denge oluşturma çabasıyla tabiri caizse 'büyük abileri' buraya çağırıyor. 'Gelin arkamda durun' diyor. Bu zaten nafile bir çaba. Bunun sonuç vermesi mümkün değil. Ama arkanızda dursunlar diye çağırdığınız birileri varsa siz de bilirsiniz ki geldikten sonra o coğrafyada çok da arkanızda durmazlar, önünüze geçerler ve işlerin rengi değişir" ifadelerini kullandı.

Erhürman, enerji denklemi, bölgedeki güvenlik dengeleri ve deniz yetki alanları üzerinden yaşanan gerilimlerin önemine işaret ederek, "Kıbrıs'ta başarabilirsek bölgede de kalıcı barışa ve istikrara ciddi katkı sağlarız. Bunu çok inanarak söylüyorum" dedi.