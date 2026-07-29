Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY liderinin politikalarını eleştirerek bu çabaların sonuçsuz kalacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in politikalarını eleştirerek, "Hristodulidis kendince Türkiye'ye karşı bir askeri denge oluşturma çabasıyla tabiri caizse 'büyük abileri' buraya çağırıyor. 'Gelin arkamda durun' diyor. Bunun sonuç vermesi mümkün değil. Arkanızda dursunlar diye çağırdığınız birileri o coğrafyada çok da arkanızda durmazlar, önünüze geçerler ve işlerin rengi değişir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgedeki güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan daha farklı bir değerlendirmeyi kendileriyle paylaşmadığını belirterek, bölgede mevcut gerilimlerin tırmanma riski taşıdığına ilişkin endişelerin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

"İsrail'le yapılan anlaşmaların ne anlama geldiğini biliyoruz"

Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca ada için değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i kastederek İsrail ile GKRY arasındaki ilişkileri ve anlaşmaları eleştirdi. Erhürman, "Muhatabıma kendisi burada yokken herhangi bir eleştiri yöneltmeyi çok istemiyorum ama İsrail'le yapılan anlaşmaları esas alsak, bütün bunların bölgede ne anlama geldiğini, nasıl gerilimlere gebe olduğunu zaten biliyoruz" dedi.

"'Büyük abiler' geldikten sonra önünüze geçerler"

Hristodulidis'in izlediği politikayı daha önce de eleştirdiğini belirten Erhürman, "Ben 3-4 senedir bu konuda sürekli uyarı yapıyorum. Hep şunu söylüyorum; Sayın Hristodulidis kendince Türkiye'ye karşı bir askeri denge oluşturma çabasıyla tabiri caizse 'büyük abileri' buraya çağırıyor. 'Gelin arkamda durun' diyor. Bu zaten nafile bir çaba. Bunun sonuç vermesi mümkün değil. Ama arkanızda dursunlar diye çağırdığınız birileri varsa siz de bilirsiniz ki geldikten sonra o coğrafyada çok da arkanızda durmazlar, önünüze geçerler ve işlerin rengi değişir" ifadelerini kullandı.

Erhürman, enerji denklemi, bölgedeki güvenlik dengeleri ve deniz yetki alanları üzerinden yaşanan gerilimlerin önemine işaret ederek, "Kıbrıs'ta başarabilirsek bölgede de kalıcı barışa ve istikrara ciddi katkı sağlarız. Bunu çok inanarak söylüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı

21:02
Fed, faizi yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı
Fed, faizi yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ilk gol geldi
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 21:20:37. #7.13#
SON DAKİKA: Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.