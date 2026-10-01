Erhürman, GKRY'nin karma evlilik çocuklarına AB vatandaşlığı açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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Erhürman, GKRY'nin karma evlilik çocuklarına AB vatandaşlığı açıklamasını eleştirdi

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Erhürman, GKRY\'nin karma evlilik çocuklarına AB vatandaşlığı açıklamasını eleştirdi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY'nin karma evlilik çocuklarının AB vatandaşlığı hakkına ilişkin açıklamasını eleştirdi. Erhürman, konunun insan hakları ve ayrımcılık yasağı sorunu olduğunu, sorunun çözülmesinin taraflar arasında güven oluşturacağını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum liderliğinin karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı hakkına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Bu bir insan hakları, ayrımcılık yasağı sorunu" dedi. Erhürman, konunun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 güven sağlayıcı önlem arasında bulunduğunu hatırlatarak, çocuklara yönelik hak ihlalinin ortadan kaldırılmasının güven sağlayıcı bir yönü de olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkına ilişkin yapılan açıklamaları eleştirdi. Erhürman eleştirisinde, konunun bir güven sağlayıcı önlemler meselesinden öte insan hakları ve ayrımcılık yasağı sorunu olduğunu belirtti. GKRY açıklamasında karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkının bir güven sağlayıcı önlem konusu olmadığının bir kez daha ifade edildiğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının da konuyu esas itibarıyla bir insan hakları meselesi olarak değerlendirdiğini kaydetti. Rum liderliğinin açıklamasına değinen Erhürman, "Kıbrıs Rum liderliği adına yapılan açıklamada, bir kez daha karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkı konusunun bir güven sağlayıcı önlem meselesi olmadığı belirtildi. Hep söylediğimiz gibi, bize göre de aslında bu bir güven sağlayıcı önlem konusu değil. Bu bir insan hakları, ayrımcılık yasağı sorunu" ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 güven sağlayıcı önlem arasında da bulunduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erhürman, çocukların vatandaşlık hakları konusundaki sorunun çözülmesinin taraflar arasında güven oluşturulmasına da katkı sağlayacağını belirterek, "Taraflardan birinin diğer taraftaki çocuklarla ilgili süregelen bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlalini ortadan kaldırmasının güven sağlayıcı bir yanı da olduğunda kuşku yok elbette" dedi.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıDış PolitikaPolitikaEvlilikKıbrısDünyaSon Dakika

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