Erkan Kara, Demirci Belediye Başkanlığına seçildi

AK Parti'den Demirci Belediye Başkanlığına seçilen Erkan Kara, düzenlenen törenle görevine başladı.
Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kara, ilçenin yeniden imar ve ihyasının önünün açılacağını söyledi.
Türkiye yüzyılına yakışır hizmetler yapacaklarını kaydeden Kara, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
Programda AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da birer konuşma yaptı.
Törenin ardından Belediye Başkanı Kara, makamında tebrikleri kabul etti.
Demirci Kaymakamı Adem Kaya da, Kara'yı ziyaret ederek başarı diledi.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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