Ermenistan'da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın - Son Dakika
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Ermenistan'da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın

25.05.2022 00:58
Ermenistan'da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen yüzlerce muhalif, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı binasına geldi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen yüzlerce muhalif, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı binasına geldi. Binanın girişini kapatan ve içeri girmek isteyen protestoculara polis müdahale ederken, taraflar arasında arbede çıktı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik tepkiler dinmiyor. Dağlık Karabağ'da yeni bir statünün belirlenmesi ve Azerbaycan ile yeniden ilişkilerin başlatılmasına karşı çıkan muhalifler, Mayıs ayı başından beri Başbakan Paşinyan'ın istifası için protestolar gerçekleştiriyor. Müzakerelerin "Azerbaycan'a boyun eğmek" anlamını taşıdığını savunan muhalifler, yol kapatma, barikat kurma ve oturma eylemlerinin ardından bu kez Dışişleri Bakanlığı binasını hedef aldı. Muhalif partilerin üyeleri ve sivil toplum örgütleri sabah saatlerinde bir araya gelerek başkent Erivan'daki Dışişleri Bakanlığı binasına yürüdü. Bakanlığın artık Ermenistan'ın ve Ermeni halkının çıkarlarına hizmet etmediğini ifade eden göstericiler, Bakanlık binasının girişini kapattı ve girmeye çalıştı. Polis ve özel kuvvetler olaya müdahale ederken, taraflar arasında arbede çıktı.

Göstericiler Fransız meydanına kaçtı

Protestocuların binaya girerek müzakereleri durdurma çağrısı yapma girişimi, kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Çıkan arbedede bazı göstericiler yere düşerken, polis tarafından gözaltına alındı. Tansiyonun giderek arttığı binada protestocu grubun liderleri megafonla geri çekilme çağrısı yaptı. Bakanlık binasının önü boşaltıldı ve göstericiler Erivan'da kamp kurdukları Fransız Meydanı'na döndü. Muhalefet liderleri protestonun ardından yaptığı açıklamada, Paşinyan istifa edene kadar gösterilerine devam edeceklerini belirtti.

Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile geçtiğimiz ay Belçika'nın başkenti Brüksel'de Dağlık Karabağ sorununu çözmek için bir barış anlaşması taslağı hazırlamaya başlama ve ülke sınırlarının belirlenmesi için ortak komisyon kurma konusunda anlaşmaya varmasından bu yana yoğun eleştirilere maruz kaldı. - ERİVAN

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ermenistan'da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın - Son Dakika
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