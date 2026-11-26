Güney Kafkasya Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferhat Mammadov, Azerbaycan- Ermenistan sivil toplum temsilcileri arasında düzenlenen 5. Barış Köprüsü toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan toplumları arasındaki diyaloğun geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Azerbaycan ve Ermenistan sivil toplum temsilcileri, "Barış Köprüsü" girişimi kapsamında 26-27 Kasım tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenen genişletilmiş 5. İkili Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında bir araya geldi. İki ülkeden toplam 60 sivil toplum temsilcisinin katıldığı toplantıda, barış süreci ve toplumlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ele alınıyor.

Toplantı kapsamında, "Barış Köprüsü" girişiminin koordinatörü ve Güney Kafkasya Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferhat Mammadov, Ermenistan medyasına açıklamalarda bulundu.

Barış Köprüsü yuvarlak masa toplantılarında beşinci kez bir araya geldiklerini ve görüşmelerin her turundan sonra katılımcıların sayısı arttığına dikkat çeken Mammadov, "Toplumlarımızın bu yöndeki ilgisi çoğalıyorsa, bu bir başarıdır. Yani diyaloğun yürütülmesi, fikir alışverişinde bulunulması ve bu sürece dahil olan insanların sayısının artması başlı başına bir başarıdır" dedi.

"Dürüst ve samimi bir diyalog yürütüyoruz"

Girişimdeki katılımcıların artık ortak çalışma ve kendi toplumlarında karşılıklı etkileşim konusunda deneyim sahibi olduğunu ifade eden Mammadov, "Azerbaycan ve Ermenistan toplumları birbirinden farklılar ve farklı beklentilere sahipler. Bu nedenle barış gündemi kapsamında çalışırken söz konusu özelliklerin dikkate alınması gerek. Fikir ayrılığına neden olan konulara gelince, elbette bunlar var. Çok sayıda meseleyi kapsıyor. Ancak tüm bu konularda dürüst ve samimi bir diyalog yürütüyoruz. Toplumumuzu neyin endişelendirdiğini, hangi konuların ve nedenlerin bulunduğunu ve neleri başarabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bu sorunların nesnel ve öznel nedenleri var. Tüm sorunları kısa sürede çözemiyorsak, somut adımlar atabileceğimiz konulara odaklanıyoruz" diye konuştu.

Her görüşmenin samimi bir sohbetten oluştuğunu ve bu görüşmelerde hassas konular da dahil olmak üzere çeşitli meselelerin ele alındığını belirten Mammadov, "Bizim için kapalı konu yok. Birbirimize sorular sorabiliyor ve bu sorulara cevap alabiliyoruz" dedi.

Girişimin formatının sivil toplum temsilcileri ile devlet kurumlarının temsilcileri arasında doğrudan iletişim kurulmasını öngördüğünü kaydeden Mammadov, "Özellikle mevcut görüşmede katılımcılar Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan'a iki saat boyunca sorular yönelttik" diye konuştu.

Bu toplantının önceki görüşmelerden farklı olarak çevre, ekonomi, altyapı, insani iş birliği ve medya konularını kapsayan 6 tematik komitenin faaliyet gösterecek olmasıyla öne çıktığını belirten Mammadov, bir sonraki aşamada neler yapılabileceğinin ve yetkililere hangi önerilerde bulunabileceğinin değerlendirileceğini söyledi. Mammadov, fikir ayrılıklarını nasıl giderebileceklerini ve barış politikasının içeriğini nasıl zenginleştirebileceklerini inceleyeceklerini söyledi.