Ertuğrul: Ereğli Belediyespor Şampiyonluk Adayı

Politika

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un şampiyonluk yolunda en güçlü aday olduğunu belirterek, Bağlumspor karşılaşmasında yaşanan olayların, takımın başarılı ilerleyişine gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bağlumspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Türk futbolu adına utanç verici görüntüler yaşandığını kaydetti.

Karşılaşma sonlanmak üzereyken yaşanan olaylar nedeniyle hakemin maçı tatil etme kararı aldığını anlatan Ertuğrul, "Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyonluk yolunda en güçlü aday. Ancak bu tür olayların, takımımızın başarılı ilerleyişine gölge düşürmesine izin vermememiz gerekiyor. Federasyondaki sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Maçla ilgili dosyanın Hukuk Kuruluna sevk edildiği bilgisini aldıklarını dile getiren Ertuğrul, "Buradan çıkacak raporlara göre, eğer maçtaki saha olayları nedeniyle bir cezalandırma kararı çıkacaksa, olay Federasyonun Yönetim Kuruluna intikal edecek. Sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un hakkının yenmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.