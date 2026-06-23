Ertuğruloğlu'ndan Garantörlük Vurgusu

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının senaryolarına ilişkin Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda son dönemde gündeme getirilen çözüm senaryoları ve müzakere süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının gerçek dışı senaryolar üzerinden yeni bir algı operasyonu yürüttüğünü savunarak, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu açıklamasında, Rum tarafının gerçek dışı senaryoları sürekli gündeme taşıdığını belirterek, "Ne acıdır ki, kendi içimizde de bu asılsız senaryolara inanıp beklenti içerisine girenler, hatta bu oyunda figüranlık yapmaya heveslenenler mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Ortaya atılan senaryolarda "yeni bir formül" bulunduğu yönündeki iddiaların gündeme getirildiğini kaydeden Ertuğruloğlu, bu iddiaların KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın dört aşamalı formülünün sonuç vermediğinin bir itirafı olduğunu ileri sürdü.

"Kilit nokta buradadır"

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine vurgu yaptığını belirten Ertuğruloğlu, "Haklıdır ancak hangi sorunun çözümü olacağını saklıyor. Bizim sorunun çözümü mü? Rum'un sorununun çözümü mü? Kilit buradadır çünkü, bizim sorunumuz Rum'un çözümü, Rum'un sorunu ise bizim çözümümüzdür. Sadece 'çözüm' diyerek konu geçiştirilmemelidir" dedi.

Toprak tavizi iddialarına da değinen Ertuğruloğlu, senaryolarda Kıbrıs Türk tarafının toprak vereceği ve karşılığında kısmi tanınmanın gündeme geleceğinin öne sürüldüğünü belirterek, "Bu hayali senaryoda talep edilen topraklar Anayasamız ihlal edilerek verildiği takdirde, geriye tanınacak bir vatan toprağı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"NATO garantisi işlevsizdir"

Açıklamasında garantörlük konusuna da yer veren Ertuğruloğlu, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün kaldırılarak yerine NATO garantisinin getirilmesinin hedeflendiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Ertuğruloğlu, "Bu sözde garantinin ne kadar boş, anlamsız ve işlevsiz olduğu kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın sözde garantileri kendilerine kalsın, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmezidir ve kırmızı çizgisidir" dedi.

"Ortak zemin yoktur"

2021 yılında bir, 2025 yılında ise iki kez gerçekleştirilen 5+1 formatındaki toplantıların sonucunda tüm tarafların üzerinde uzlaştığı tek gerçeğin "Müzakere için ortak bir zemin yoktur" tespiti olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, bu durumun ardından yeni süreç tartışmalarının neden gündeme getirildiğini sorguladı.

Kıbrıs Türk halkına çeşitli sorular yönelten Ertuğruloğlu, Rum tarafının adanın tek meşru hükümeti olduğu yönündeki iddiasından vazgeçip geçmediğini, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılıp kaldırılmadığını, KKTC'nin egemen eşit devlet statüsünün kabul edilip edilmediğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararında değişikliğe gidip gitmediğini sordu.

"Annan Planı'nın tekrarı mı?"

Ertuğruloğlu, açıklamasında ayrıca, "Peki, bu gerçekler ışığında tezgahlanan bu algı operasyonunun olumlu hangi sebebi var ve hangi netice beklenebilir ki? Kıbrıs Türk halkına Annan Planı'nın bir tekrarı mı oynatılmak isteniyor? Tüm göstergeler o yönde" ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının kendi devletine, egemenliğine ve Anavatan Türkiye'ye sahip çıkması gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, "Gelecek, Rum tarafıyla kurulacak sözde bir ortaklıkta değil, iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkilerindedir. Kıbrıs sorununun yegane ve gerçek çözümü budur" dedi.

Açıklamasının sonunda Ertuğruloğlu, "Tüm bu gerçekleri görmeyen, görmek istemeyen; duymayan, duymak istemeyen; söylemeyen, söylemek istemeyen, ütopik Cumhurbaşkanı ile gidilecek yolumuz yoktur" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA