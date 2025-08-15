Erzincan'da Yaşayan Miras Festivali Başladı - Son Dakika
Erzincan'da Yaşayan Miras Festivali Başladı

15.08.2025 23:28
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, festivalde kültürel değerleri genç nesillere aktardıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan'daki festivale ilişkin, "Yaşayan Miras Festivalimizde bu eşsiz değerleri genç nesillerimizle buluşturuyor ve geleceğe emanet ediyoruz." dedi.

Erzincan'da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali" başladı.

Festival 17 ilden 60'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla eski MİT Kavşağı'ndan başlayarak Dörtyol Meydanı'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

Etkinlik kapsamında mücevher sadekarlığı, deri işleme, çarpana dokuma, çömlekçilik, topaç ve tesbih yapımı, bakır tel işleme, Türk okçuluğu, sepet örücülüğü, çini, ahşap baskı, kilim dokumacılığı gibi birçok sanat dalından davet edilen ustalar Dörtyol Meydanı'nda hazırlanan stantlarda eserlerini tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada, Erzincan'da kültürel değerleri yaşatan anlamlı bir buluşma için bir arada olduklarını belirtti.

Mumcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Anadolu'nun her köşesi başlı başına bir hazine. Erzincan'ımız ise bakır işlemeciliğinden halısına, yöresel kıyafetlerden zengin mutfak kültürüne, bu büyük kültürel atlasın en büyük parçalarından bir tanesi. Yaşayan Miras Festivalimizde bu eşsiz değerleri genç nesillerimizle buluşturuyor ve geleceğe emanet ediyoruz."

Vali Hamza Aydoğdu ise "Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, dünya nereye giderse gitsin, verilerimiz ne kadar düzgün olursa olsun, bizim en büyük zenginliğimiz kültürdür. Aslında somut olmayan kavramları da somutlar kadar toplum içerisinde çoğaltmamız gerekiyor. Bunlar kültür, iyilik, merhamet ve vicdandır. Eğer tarih bugünde yaşıyorsa tarihtir. Onun için yaşayan mirasımızı bugüne ve gelecek nesillere mutlak suretle aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Program, "Anadolu'dan düşler: bakırın hikayesi" adlı defile, Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi ve zakirlerin dinletisiyle devam etti.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Batuhan Mumcu, Erzincan'ın Yaşayan Miras Festivali için önemli durak olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş yaşayan mirasları gün yüzüne çıkarmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Mumcu, genç kuşaklara geçmişten gelen mirası en iyi şekilde aktarmak için gereken gayreti göstereceklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise Türkiye'nin 10 kentinde geleneksel sanatları vatandaşlara ve yurt dışından gelenlerle buluşturacak etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de unutulmaya yüz tutmuş mirasların yaşatılması adına gerçekleştirilen festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festivalin ilk günü Kıraç konseriyle son buldu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

22:13
