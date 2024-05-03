Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Bakan Yardımcısı Alpkan açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Bakan Yardımcısı Alpkan açıklama yaptı

Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili Bakan Yardımcısı Alpkan açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı. Alpkan, kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün iş sağlığı konusunda eğitimler düzenlediğini ve denetimler yaptığını ifade etti.

03.05.2024 20:45  Güncelleme: 21:05
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Yığın liç kayması olayı aslında çok ender görülen, çok büyük bir kaza olarak karşımıza çıktı." dedi.

Alpkan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Bakanlıklarının çalışma hayatının farklı alanlarıyla ilgili hizmetler yürüttüğünü dile getiren Alpkan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün iş sağlığı konusunda eğitimler düzenlediğini, denetimler yaptığını anlattı.

Önemli iş kazalarının yaşandığı sektörlerden birinin de madencilik olduğunu söyleyen Alpkan, yaşanabilecek kazaların tedbir aldığında önlenebileceğini belirtti.

Rehberlik ve eğitim konularında sürekli çalışma yaptıklarını ifade eden Alpkan, işletmelerin kurumsallaşmasıyla, eğitimlerle, tedbirlerin yaygınlaştırılmasıyla iş kazalarının azalacağını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Alpkan, "Maden sektöründe hem ferdi hem de toplu kazalar olmakta, bunlardan bir tanesi Erzincan İliç'te karşılaştığımız kazadır. Yığın liç kayması olayı aslında çok ender görülen, çok büyük bir kaza olarak karşımıza çıktı. Bakanlığımız ilk günden itibaren İliç'te bulundu." diye konuştu.

"Müfettişlerimiz raporlarını hazırlıyorlar"

İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede bakan yardımcılarının, müfettişlerin ve bakanlık merkez teşkilat yetkililerinin bulunduğunu kaydeden Alpkan, maden sahasında incelemeler yaptıklarını bildirdi.

Lütfihak Alpkan, kazanın yaşandığı bölgede, yer üstü madenin ve cevherin toplandığı yığın liç alanın bulunduğunu ifade etti.

Ocağın alt ve üst yüklenicilerle çalıştırıldığını aktaran Alpkan, kazanın ardından ocaktaki iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla görüştüklerini söyledi.

Olaya ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü hatırlatan Alpkan, "Müfettişlerimiz de raporlarını hazırlıyorlar." bilgisini paylaştı.

Alpkan, rehberlik ve teftiş, iş sağlığı ve güvenliği konularında tespitlerde bulunduklarını dile getirdi.

"İşverenin acil durumu yönetmekte yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir"

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, olayın meydana geldiği madendeki teftişlere ilişkin bilgi vererek, madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de yapılan 2021'deki teftişte 59 mevzuata aykırılık tespit edildiğini, bunlardan 26'sının işverence teftiş sürecinde giderilmesinin sağlandığını, yerine getirilemeyen 33 mevuzata aykırılık için yaklaşık 600 bin lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

İşletmede 2023'teki denetimde ise tespit edilen 15 mevuzata aykırılığın teftiş sürecinde yerine getirilmesinin sağlandığını bildiren Aktürk, aynı yıl yapılan başka bir denetimde 6 mevzuata aykırılık için yaklaşık 2 milyon lira idari para cezası kesildiğini ifade etti.

"Yığın liç inşasının projeye uygun olarak gerçekleştirilmemesinin" ve "yığın liçine kararlılığı düşürecek ölçüde solüsyon verilmiş olmasının" kazanın temel nedenleri arasında yer aldığını düşündüklerini dile getiren Aktürk, radar verileri doğrultusunda yığın liçinde yer değiştirmelerin ve ivmelerin tespit edilmesine, yığın üzerinde çatlakların görülmesine rağmen olası yığın kaymasının etki alanından tüm çalışanların uzaklaştırılmadığını değerlendirdiklerini bildirdi. Aktürk, şunları kaydetti:

"Konteyner içerisindeki çalışanların yığında çatlaklar gözlemlendikten ve yığının hareketleri tespit edildikten sonra tahliye edilmediğini, yığın liçinin batı cephesinde kaymanın etki alanında bulunan açık ocak sahası girişinin iş makinelerine kapatılmadığını, doğru iletişimin yöntemi olup olmadığının işveren tarafından değerlendirilemediğini düşünüyoruz. İşverenin, yığın liçinde tespit edilmiş olan çatlakların yığının kararlılığında ne ölçüde bir bozulmaya işaret ettiğini anlayacak kadar bilgiye sahip olmadığı ve muhtemel acil durumu yönetmekte yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir."

Komisyonda, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Fatih Bilal Alodalı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Çiçek de sunum yaptı.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Alpkan ile bakanlık yetkilileri milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon üyesi milletvekilleri, bugün sunum yapması planlanan Anagold Madencilik yetkililerinin, komisyonun İliç'teki incelemelerinin tamamlanması, diğer bakanlıklardan ve akademisyenlerden bilgi alınması süreçlerinin ardından belirlenecek bir günde dinlenmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Bakan Yardımcısı Alpkan açıklama yaptı - Son Dakika

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