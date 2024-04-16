Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nde Cumhur İttifakı çoğunluğu

Politika

77 üyeli Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda bulunuyor.

31 Mart seçimleri sonunda kesinleşen sonuçlara göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde üyelerin isimleri ve partileri netleşti. Toplam 48 üye ile Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) meclis çoğunluğunu elinde tutuyor. Meclis tablosuna bakıldığında ise 40 üye ile AK Parti sayısal olarak ilk sırada yer aldı. Mecliste; DEM 12, Yeniden Refah Partisi 9, MHP 8, CHP 4, BBP 2 ve İYİ Parti 2 üye ile temsil edilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Başkan Sekmen ve ilçe belediye başkanları doğal üye olarak oturumlara katılıyor. Yasal düzenlemeye göre; büyükşehir belediyesi meclis üyeleri her bir ilçenin belediye meclis üyelerinin 5'te biri oranındaki sayı ile temsil ediliyor. Kontenjan sıralamasında seçilen birinci adaydan başlayarak normal listeden seçilme sırasına göre büyükşehir meclisi listesi belirleniyor. - ERZURUM