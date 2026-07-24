Bakanlar Erzurum'da 5 okulun temelini attı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da 5 okulun yapımı için düzenlenen "Eğitim Kurumları Toplu Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Tekin, Erzurum'a yapılan eğitim yatırımlarını anlatarak, 2002 yılından itibaren kente bugünkü bütçe karşılığı 30 milyar 876 milyon 129 bin liralık okul yatırımı yapıldığını açıkladı.

Erzurum'da 18 okul inşaatının devam ettiği bilgisini veren Tekin, 22 okulun da yatırım programında karşılığı olduğunu söyledi.

Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim bakanlığımızın adı Milli Eğitim. Çocuklarımızı, gençlerimizi vatansever, ülkesini, atalarını, tarihini, geçmişini bilen, onunla gurur duyan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Derdimiz, meramımız bu. Bunu yapmak için programları, müfredatı değiştirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programımızla çocuklarımız Türk oldukları için Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, eski Türk devletlerinden gururla, mutlulukla bahsetsinler istiyorum. Ben istiyorum ki çocuklar, atalarının dünyaya medeniyet inşa eden bir devletin, bir devlet geleneğinin temsilcisi olduğunu bilsinler. İtiraz edenler, bağıranlar, çağıranlar var ama ben Türk ve Müslüman olduğum için Erzurumlu olduğum için gururluyum. Milletime, hemşehrilerime, ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim."

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Çocuklarımızı çağın ilmiyle donanmış nesiller olarak yetiştirmeyi arzu ediyoruz"

İçişleri Bakanı Çiftçi ise temeli atılan eğitim yatırımlarının hayırlar getirmesini temenni ederek, "Aziz milletimizin medeniyet yürüyüşünde ilim her zaman en büyük dayanaklarımızdan biri olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, hemen yanı başında kurulan Ashab-ı Suffe ile ilim halkalarını hayata geçirmiştir. Burada yetişen sahabeler, ilmi, hikmeti ve güzel ahlakı insanlığa taşıyan ilk muallimler olmuştur. Ashab-ı Suffe'de filizlenen bu ilim anlayışı Beytül-Hikme'de yeşermiş, Nizamiye medreseleriyle kurumsallaşmış, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan maarif geleneğimiz medeniyetimizin en güçlü sütunlarından biri haline gelmiştir." dedi.

O günden bugüne cami ile mektebin, ilim ile irfanın, bilgi ile hikmetin medeniyet tasavvurunun ayrılmaz parçaları haline geldiğini dile getiren Çiftçi, medeniyetlerin önce insan inşa ettiğini, ardından o insanların şehirleri, kurumları ve geleceği inşa ettiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi ahlakla, akademik başarıyı milli ve manevi değerlerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışını esas almaktadır. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in öncülüğünde yürütülen bu vizyon, köklerinden güç alan, çağın imkanlarını en iyi şekilde kullanan ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesilleri yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir eğitim hamlesidir.

Bizler de çocuklarımızı vatanını seven, tarihini bilen, kültürüne sahip çıkan, ailesine saygılı, milletine bağlı, insanlığa fayda üreten ve çağın ilmiyle donanmış nesiller olarak yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bugün temelini attığımız 5 okulumuz tamamlandığında 92 yeni derslik eğitim camiamıza kazandırılmış olacak. 2 bin 760 öğrencimiz daha güvenli ve nitelikli ders ortamlarına kavuşmuş olacaktır. 620 milyon liralık bu yatırımla çocuklarımıza, Milli Eğitim Teşkilatımıza ve şehrimize önemli bir altyapı kazandırılmış olacaktır."

"Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın da ifade ettiği üzere, 'Bir milletin gerçek gücü, yetiştirdiği imanlı, ahlaklı ve şuurlu gençlerdedir.' Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak kadrolar da işte bu eğitim yuvalarında yetişecektir." diyen Çiftçi, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızın ilimde, teknolojide, sanatta ve her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak birikime sahip olmaları kadar köklerine bağlı, değerlerini özümsemiş ve milletine hizmet etmeyi şeref bilen şahsiyetler olarak yetişmeleri de en büyük gayemizdir." şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasının ardından temsili butonlara basan protokol üyeleri, 5 okulun toplu temelini attı.

Törene, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.