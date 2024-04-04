Erzurum\'da seçim sonucu kazanan başkanlar mazbatalarını aldı

Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimi sonucu kazanan başkanlar mazbatalarını almaya başladı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına üçüncü defa seçilen Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediyesi'ne ikinci kez seçilen Mahmut Uçar ve Palandöken Belediyesi'ne ikinci kez seçilen Başkanı Muhammed Sunar, il seçim kuruluna gelerek mazbatalarını teslim aldı. Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen programa AK Parti ve MHP yöneticileri ile partililer yoğun ilgi gösterdi. Mazbata törenine AK Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve yöneticiler, AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı.
"Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz"
AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerken, "Kaldığımız yerden, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini umutlarını artırmak için durmadan ve yorulmadan Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu milletimizin takdirini başımızın üstünde tutuyoruz" dedi.
Başkan Sekmen'den sosyal belediyecilik vurgusu
Üçünce defa seçimi kazanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, bundan sonraki dönemde özellikle sosyal belediyecilik noktasındaki projelere yoğunluk vereceklerini belirterek, "Yeni bir döneme girmenin ve tüm kentimize hizmet sunabilecek olmanın heyecanıyla, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya ve insanımıza dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. 10 yıldır gururla yürüttüğümüz bu kutlu sancağı milletimizin gönül makamında yer edinerek sürdürmenin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM
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CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
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