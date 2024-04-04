Erzurum\'da seçim sonucu kazanan başkanlar mazbatalarını aldı

Politika

Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimi sonucu kazanan başkanlar mazbatalarını almaya başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına üçüncü defa seçilen Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediyesi'ne ikinci kez seçilen Mahmut Uçar ve Palandöken Belediyesi'ne ikinci kez seçilen Başkanı Muhammed Sunar, il seçim kuruluna gelerek mazbatalarını teslim aldı. Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen programa AK Parti ve MHP yöneticileri ile partililer yoğun ilgi gösterdi. Mazbata törenine AK Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve yöneticiler, AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı.

"Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerken, "Kaldığımız yerden, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini umutlarını artırmak için durmadan ve yorulmadan Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu milletimizin takdirini başımızın üstünde tutuyoruz" dedi.

Başkan Sekmen'den sosyal belediyecilik vurgusu

Üçünce defa seçimi kazanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, bundan sonraki dönemde özellikle sosyal belediyecilik noktasındaki projelere yoğunluk vereceklerini belirterek, "Yeni bir döneme girmenin ve tüm kentimize hizmet sunabilecek olmanın heyecanıyla, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya ve insanımıza dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. 10 yıldır gururla yürüttüğümüz bu kutlu sancağı milletimizin gönül makamında yer edinerek sürdürmenin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM