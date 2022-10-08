Erzurum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans ile yaptı - Son Dakika
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Erzurum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans ile yaptı

08.10.2022 00:57
Erzurum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans ile yaptı

Erzurum haberler... Erzurum'da Hz. İmam Hüseyin Cemevi'nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile bağlanarak gerçekleştirdi.

Erzurum'da Hz. İmam Hüseyin Cemevi'nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile bağlanarak gerçekleştirdi.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi törenle açıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, ilçe belediye başkanları, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferansla tören alanına bağlandı. Protokol üyeleri, kurdele kesimini yaptıktan sonra cemevini gezdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile böyle güzel bir cemevi kazandırdıkları için memnun olduklarını belirtirken, Vali Okay Memiş de ibadethanenin tüm Alevilere hayırlı olmasını diledi. - ERZURUM

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Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım HZ. İMAM HÜSEYİN ERZURUM CEMEVİ AÇILDI HZ. İMAM HÜSEYİN ERZURUM CEMEVİ AÇILDI
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Bin Ali, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzurum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans ile yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans ile yaptı - Son Dakika
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