Esad: Ülkeden Ayrılışım Planlı Değildi

Politika

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, ülkesinden ayrılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Suriye'de ayrılmasının planlı olmadığını ifade ederek, "8 Aralık sabahın erken saatlerine kadar Şam'daydım ancak aynı gün akşam saatlerinde ülkeden ayrıldım" dedi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, ülkeden kaçmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "8 Aralık sabahın erken saatlerine kadar Şam'daydım ancak aynı gün akşam saatlerinde ülkeden ayrıldım. Suriye'de yaşanan olaylar sırasında bir kez bile istifa etmeyi ve ülkeden kaçmayı düşünmedim" dedi. Şam'dan ayrıldıktan sonra Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne geçtiğini kaydeden Esad, "Suriye'den ayrılışım planlı değildi. Muhaliflerin Şam'da kontrolü sağladığını Hmeymim Hava Üssü'nde öğrendim. Üsse ben oradayken insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildi. Rusya'dan gelen talimatla da buradan ayrıldım" dedi. Esad, "Ben hiçbir zaman kişisel çıkarım için makam peşinde olmadım. Kendimi her zaman Suriye halkının inancına dayanan, vizyonuna inanan ulusal bir projenin bekçisi olarak gördüm" dedi. - MOSKOVA