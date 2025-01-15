Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Politika

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Suriye'de yaşanan olaylardan bahsetti.

"BİZİ BİLE ALIŞTIRDILAR"

Suriye'deki olayların ilk günlerinde Beşar Esad ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Orduyu devreye sokarak olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında "Tabi bunun aslı da Esed değil, Esad'dır. Böyle söylüyorlar, bizi bile alıştırdılar." dedi.

"SÖZÜNÜ HİÇBİR ZAMAN TUTMADI"

"Esad'a taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyledim. Toplumun beklentisi olan reformların artık daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerimizde her defasında Esed, bize reform yapacağını söyledi. Ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Göstericilerin seslerine kulak vermek yerine, ordusunu devreye sokarak, olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti." dedi.

"ESED DEĞİL, ESAD"

Kendisiyle kritik süreçte de görüştüğünü belirten Erdoğan, gösterileri şiddetle bastırmanın hem ülke genelinde hem de coğrafyasında tepkilere neden olacağını Esad'a izah ettiğini söyledi. Erdoğan, "Tabi bunun aslı da Esed değil Esad'dır ya. Böyle söylüyorlar. Bizi bile alıştırdılar." diye konuştu.