Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Son Dakika
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Politika

Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Suriye meseleleriyle ilgili konuşurken ülkesinden kaçan Beşar Esad ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında bunun adı Esed değil, Esad. Bizi de böyle alıştırdılar" dedi.

15.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:18
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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Suriye'de yaşanan olaylardan bahsetti.

"BİZİ BİLE ALIŞTIRDILAR"

Suriye'deki olayların ilk günlerinde Beşar Esad ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Orduyu devreye sokarak olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında "Tabi bunun aslı da Esed değil, Esad'dır. Böyle söylüyorlar, bizi bile alıştırdılar." dedi.

"SÖZÜNÜ HİÇBİR ZAMAN TUTMADI"

"Esad'a taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyledim. Toplumun beklentisi olan reformların artık daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerimizde her defasında Esed, bize reform yapacağını söyledi. Ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Göstericilerin seslerine kulak vermek yerine, ordusunu devreye sokarak, olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti." dedi.

"ESED DEĞİL, ESAD"

Kendisiyle kritik süreçte de görüştüğünü belirten Erdoğan, gösterileri şiddetle bastırmanın hem ülke genelinde hem de coğrafyasında tepkilere neden olacağını Esad'a izah ettiğini söyledi. Erdoğan, "Tabi bunun aslı da Esed değil Esad'dır ya. Böyle söylüyorlar. Bizi bile alıştırdılar." diye konuştu.

Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Cocukluk askimsin:
    yandaş 5 müteahhitden silinen vergi ile bu yılın emekli maaşını 8 defa öderdiniz onu da açıklayın lutfen 96 69 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ülke sorunları ekonomi geçim sıkıntıları hal oldu tek derdimiz ESED mi ESAD mı kaldı işe bak 80 61 Yanıtla
  • Çelikk:
    Esad Rejimi Sona Erdi Ama Suriye Perişan Oldu Beter Olasın 30 78 Yanıtla
  • Çelikk:
    Esad Bence Türkiye Birşey Yapmadı İtlerr 10 72 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    dün ased bugün esad her konuda dün başka bugün başka şeyler söylüyor zaten 54 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.c Esad zalimlerin kanı elinde kalmaz 38 11 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Zannedersin Cumhurbaşkanı değilde, kahvehanede Mehmet dayı konuşuyor. 38 8 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Vay canına demek ESAD ha yıllardır hep merak ediyordum iyiki açıkladınız yoksa perişan olacaktık tövbe yarabbi tövbe 19 5 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ben de ne zamsndir merak ediyordum 19 4 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Eset oldu ceset hahahaa 6 1 Yanıtla
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