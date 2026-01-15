Akçadağ Esenbey Sağlık Ocağı\'nın ihalesi yapıldı

Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi'nde yapımı planlanan Sağlık Ocağı'nın ihalesi gerçekleştirildi.

Bölgenin sağlık ihtiyacının karşılanması beklenen projeyle ilgili açıklamada bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Esenbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek sağlık yatırımının ihalesinin tamamlandığını belirterek, yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti. Ulutaş, "Hemşerilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli yatırımın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Ulutaş, sürece verdikleri desteklerden dolayı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - MALATYA