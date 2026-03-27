Esenlik Mevzuatı Üzerine Çalışmalar Sürüyor

27.03.2026 17:30
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tunceli'de Esenlik Mevzuatı'nı geliştirerek sağlık hizmetlerini artıracak.

'ESENLİK MEVZUATI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Tunceli Valiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Esenlik Mevzuatı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugün Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 73'üncü ilimizi ziyaret ediyoruz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' uğraşısı ve çabaları neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, huzur şehrine geldik, Tunceli'ye geldik. Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Munzur'un ve doğasının örnek olduğu bir şehir burası. Sağlık hizmetlerini daha iyi nasıl yapabiliriz, bunu konuşacağız. Sağlık yatırımlarımızı konuşacağız. Olan sağlık altyapımızı daha nasıl geliştiririz, buna bakacağız ve sağlığın daha iyi olması için Tunceli'de neler yapılacağını istişare edeceğiz. Özellikle bu kadar güzel doğası olan bir şehir ve insanı ve kültürüyle geleceğe çok iyi bakan bir şehrin, özellikle sağlıklı yaşam kültürünün örneği olacak ve sadece hastalıkları değil, sağlıkla ilgili de sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık kültürünün oluşması için de 'Esenlik Mevzuatı' diye bir çalışma yapıyoruz. Yani sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecek, sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık hizmet sunumunu ön plana çıkaracak bir mevzuat çalışması yapıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE BARIŞ, HUZUR ADASI HALİNE GELİYOR'

Tunceli'de sağlık hizmetleri ile ilgili yeni bir dönem başlatıldığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Tunceli gibi doğası güzel, turistik kapasitesi yüksek olan bir şehirde bunun da örnekleri inşallah çok kısa zamanda olacak. Çünkü artık terörün olmadığı, bu kadar güzel doğanın olduğu, insanların misafirperver olduğu Tunceli'nin çok daha hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Biz de sağlık yatırımlarımızı buna göre planlayacağız. Özellikle Ovacık'ta entegre ilçe hastanemizi çok yakın zamanda insanlarımızın hizmetine vereceğiz. Amacımız Tunceli'den sağlık hizmeti ihtiyacı olduğu için başka şehirlere gitmeyecek bir sağlık altyapısını oluşturabilmek. Özellikle sağlıklı yaşam kültürünün olabileceği tesislerde insanlarımıza, genel insanlarımıza, turistlerimize daha çok hizmet edebilmektir. Biz Tunceli'de inşallah sağlık hizmetleri ile ilgili yeni bir dönem başlatıyoruz ve özellikle de şunu ifade etmek istiyorum; farklı toplum olarak birleştirdiğimiz zaman güçlü oluyoruz. Güçlü olduğu zaman da etrafımızda ateş çemberi olsa da görüyorsunuz barış, huzur adası haline geliyor Türkiye, bizler bu konuda kültürü bilinci oluşmuş toplumuz. O nedenle de ayrıştırmadan, kavga etmeden, tartışmadan ama eleştirerek, birbirimizi geliştirerek ve birbirimize sarılarak, birlikte hareket edilerek inşallah bu topraklarda yeniden güçlü bir medeniyeti ayağa kaldırıyoruz. İyilik medeniyeti, barış medeniyeti, huzur medeniyeti. Etrafımızda maalesef insanlar katledilirken, savaşlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep iyilik tarafında, doğruluk ve barış tarafında, insanlık tarafında yer alan bir milletiz, bir toplumuz. Onun için daha güçlü olmak için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

