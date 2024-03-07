Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, aday gösterilmemesiyle ilgili konuştu

Esenyurt Belediyesinin meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Şu anda seçim sonucuna zarar verecek kişi olmama sorumluluğumdan dolayı söylemediğim nedenlerle aday gösterilmedim. Süreç sonunda konuşma hakkımı saklı tutarak, kırgınlığımın sadece parti yöneticilerine olduğunu belirtmek istedim" dedi.
Esenyurt Belediyesinin 2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısı parti gruplarının bir araya gelmesi ile yapıldı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt; toplantıda görev yaptığı dönem boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir sunum yaparken, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili ilk kez konuştu. An itibari ile seçim sonucuna zarar verecek kişi olmamak için sustuğunu belirten Başkan Bozkurt, kırgınlığının parti yöneticilerine olduğunu söyleyerek konuşma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.
"Birbirimizi yok ederek başkalarının işini kolaylaştırıyoruz"
Toplantıda konuşan Başkan Bozkurt; "Parti aidiyeti, yoldaşlık hukuku, adalet duygusu tamamen ortadan kalktı. Mücadeleler neredeyse düşmanlık hukuku ile yürütülüyor. Oysa bunları tartışmak yerine daha çok bir araya gelmeye çalışmalı, kendimizin ve dahil olduğumuz toplulukların hakları yerine hak, hukuk, adalet üzerinden ülkemizin birliğini, beraberliğini güçlendirmeliyiz. Bu ülke hepimizin. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğe güvenle baktığı, emekçileri ile iş insanlarının uyumlu çalıştığı, herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşı olarak hissettiği, herkesin karşısındakini kendisine benzetmeye çalışmadan kabul ettiği, demokratik, adil, refah içinde, bayrağa bakınca yüreğinin kabardığı bir ülkeyi birlikte inşa etmeye çalışmalıyız. Aksi durum sürdürülebilir değildir. Birbirimizi yok ederek başkalarının işini kolaylaştırıyoruz" dedi.
"Esenyurt'u imar rantına teslim etmedim"
Konuşmasında; 2019 yılında Esenyurt'un tarihi rekorunu kırarak yüzde 52 oy oranıyla seçilen belediye başkanı unvanını aldığını belirten Kemal Deniz Bozkurt, "Biz seçildiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 23'ler civarındaydı. Tabii ki birçok farklı eğilimden vatandaşımızın da destekleri oldu. O gün yapılan ittifakların da etkisi çok büyük. Bu süreçte çok kısıtlı imkanlarımıza rağmen büyükşehir belediyelerinin bile yapamadığı işleri hayata geçirdik. Bu kargaşa ve kaosta mutlaka eksiklerimiz vardır. Ama şundan herkesin emin olmasını isterim: Kimsenin burnunu kanatmadan, hak, hukuk, adalet, mevzuat, ahlak kurallarından uzaklaşmadan; hiçbir tehdide, ahlaksız tekliflere, şantaja, baskıya, boyun eğmeden, hiçbir zorluk karşısında diz çökmeden, gerçek yoldaşlarımın ve sizlerin desteğiyle bugüne kadar geldik. Teklifin nereden ve kimden geldiğine bakmadan; Esenyurt'un çocuklarının, gençlerinin menfaatine çalışarak ve kentin imar rantına mahküm edilmesine müsaade etmeyerek süreci tamamladık" ifadelerini kullandı.
"Seçim sürecine zarar vermemek için susuyorum"
Yarım kalan projelerini tamamlamak için bir kez daha aday olmak istediğini belirten Bozkurt; "Yaptırdığım kamuoyu yoklamalarında yüzde elli beş civarı memnuniyet olmasına, yine genel merkezin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da benzer sonuçların çıkmasına rağmen yeniden aday gösterilmedim. Yöre dernekleri, muhtarlar, cemevleri, cami dernekleri, spor kulüpleri, pazarcılar, minibüsçüler ve kanaat önderleri gibi gerçek kent uzlaşının ve aklının ortaklaştığı kişi olmama rağmen ve gerekçesini doğru bulmadığım, şu anda seçim sonucuna zarar verecek kişi olmama sorumluluğumdan dolayı söylemediğim nedenlerle aday gösterilmedim. Süreç sonunda konuşma hakkımı saklı tutarak, kırgınlığımın sadece parti yöneticilerine olduğunu belirtmek istedim. Zira 7 büyükşehirden, 57 ilden daha büyük, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde altısını karşılayan, Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı ve 15 yıllık AK Parti iktidarının sonucunda belediyeyi alan bir başkan olduğum halde, henüz bugüne kadar beni arayan ne bir yetkili oldu ne de bir gerekçe tarafıma bildirildi. Çok sevdiğim bir söz var: 'Bekle, sabret; sabretmek zayıflık değildir.' Ben de hakka, adalete, ahlaka olan inancımdan dolayı sabrediyorum. Geleceğe umutla bakıyorum. Kendimi Esenyurtluların vicdanına emanet ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, aday gösterilmemesiyle ilgili konuştu - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.
Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, dava dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Washington'da gerçekleştirilecek Birliğin Durumu konuşmasına katılma davetini reddetti. Beyaz Saray'ın Zelenska'ya gönderdiği daveti, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın yanına oturtmayı planladığı iddia ediliyor. Navalnaya'nın daveti reddetmesinin sebebi ise kocasının ölümü ve dinlenmeye ihtiyaç duyması olarak açıklandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir seçmeninin bu defa ideolojiye değil hizmete oy vereceğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?