Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Politika

Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Esenyurt\'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu\'ndan dikkat çeken paylaşım

Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından ''Esenyurt'a döneceğiz'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasından iki gün önce yapılmış olması dikkat çekti.

30.10.2024 21:41
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Esenyurt'ta 3 dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili Necmi Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

"ESENYURT'A DÖNECEĞİZ"

Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından gündeme gelen paylaşımda eski başkan Kadıoğlu 'Esenyurt'a döneceğiz' mesajı verdi.

Kadıoğlu, iki gün önce yaptığı paylaşımda, başkanlık döneminde Esenyurt'ta hayata geçirdiği projeleri anlatan bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt'a döneceğiz! Takibe devam ediniz...

Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İSTİFA ETMİŞTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 15 Aralık 2017'de sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanımızın, seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Kendisine Esenyurt ilçesi ve içinde yaşayan insanlar adına gösterdiği insanüstü gayret, çaba ve çalışmalar, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sosyal barış daha nice hizmetlerinden ötürü sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi kamuoyu önünde sunarız.

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Son Dakika Politika Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Şahin Zorlu:
    Seçimle kazanamadın hile ile kayyum la almaya çalışıyorsunuz halkın iradesine saygı 212 209 Yanıtla
    Yakup Efe:
    seçimle geldi diye terör örgütüne yardım yataklık mı yapması gerek buna sen bile inanmıyor sun 9 3
    Oyun Oyna:
    teröristlerle iletişimde olduğu sürece başlarım öyle iradeye tek devlet tek millet... 9 3
    Abdullah Kara:
    Halkın iradesi ne halk bilmiyorsa adamlar gizliden terör örgütleriyle iş birliği yapıyorsa devlet devletliğini yapar 10 1
    Mehmet Topal:
    teröristlere saygı olmaz 9 0
    erol damar:
    hastir gevşek 3 2
  • Emre Sunay:
    Necmi Kadıoğlu sağlık soruları yüzünden istifa etmedi. Sebebi bambaşka. Pis işler ortaya çıktığında dünyanın her yerinde sağlık sorunları yalanı ortaya atılır. 247 27 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hangi yüzle döneceksin Esenyurt'ta..? 203 27 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Evine Döneceksin Az Kaldı 76 88 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Klasik ekepe tiyatrosu herkes biliyo seçimle alamadınmı çete usülü devlet gücü kullan 96 63 Yanıtla
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