Esila Ayık hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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Politika

Esila Ayık hakkında tahliye kararı

Esila Ayık hakkında tahliye kararı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık hakkında tahliye kararı verildi

15.05.2025 12:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınarak tutuklanan, kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede; şüphelilerin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' eyleminden dolayı kovuşturma izni verildiği, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, şüphelilerin yukarıda belirtilen paylaşımı Cumhurbaşkanını tahkir kastıyla yaptığı, paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediklerinin delillerle tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ayrı ayrı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Kartal'daki Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bugün görülen duruşmada Esila Ayık, "Fotoğraf çektirdikten sonra geri verdim. Dövizi elime veren kişiyi tanımıyorum, maskeli bir şahıstı. Döviz elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olabileceğini bilmiyordum, suç olduğunu bilseydim zaten böyle bir şey yapmazdım" dedi. Ayık, "Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Esila Ayık hakkında tahliye kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Eğitim, Böbrek, Hakim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Esila Ayık hakkında tahliye kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uuu bbb:
    ne geçti eline tutuklu kalınca ,birgün gelecek akpli olanlar kandirildik diyecek ama iş işten geçmiş olacak 53 44 Yanıtla
  • Hakan1421:
    devletin kanunlarına hırsızlara destek olmak için baş kaldırırsan o kuş beyinli başını ezerler, dua ettde o baş kaldırdığın devlet vicdanlıda sana hak ettiğin muameleyi yapmıyor 40 41 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Zaten hersey yap EYLEME katil gez dolaş ama hapis uygun değil :))))ne güzel dünya birşey yapacaksan oluruna katlanacaksin ERGENLERE oyun gibi geliyor ama bu işin şakası olmaz vede en onemlisi hic bir zaman asla DEVLETIMIZE karşi gelinemez 25 29 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    vicdansiz bu oe 9 14 Yanıtla
  • 008294:
    beygir terli yemedi kivirmaya başlamış hastasın ne işin var gösteride 7 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Adamların dağda terörist olma hakkı var, suç işlemediyse affedilecekler belki de. ama inandıkları yolda polise saldırı düzenleyene af yok. 2 4 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    yazik insanlar beynını kullanmıyor malesef ben bu kıza hakaret etsem savcılıga koşar bana ceza versinler diye sen neden yapıyorsun yanınamı kalıyor maşa gibi kullanıyorlar seni farkında değilsin hemde hastasın kendini düşün ne işin var protostada üzülüyorum valla 0 0 Yanıtla
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