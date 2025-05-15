İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınarak tutuklanan, kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede; şüphelilerin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' eyleminden dolayı kovuşturma izni verildiği, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, şüphelilerin yukarıda belirtilen paylaşımı Cumhurbaşkanını tahkir kastıyla yaptığı, paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediklerinin delillerle tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ayrı ayrı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Kartal'daki Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bugün görülen duruşmada Esila Ayık, "Fotoğraf çektirdikten sonra geri verdim. Dövizi elime veren kişiyi tanımıyorum, maskeli bir şahıstı. Döviz elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olabileceğini bilmiyordum, suç olduğunu bilseydim zaten böyle bir şey yapmazdım" dedi. Ayık, "Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Esila Ayık hakkında tahliye kararı verdi.