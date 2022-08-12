Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından... - Son Dakika
Üye Girişi

Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından...

12.08.2022 03:15
Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından...

Eski ABD başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinin FBI ajanları tarafından aranmasının ardından, arama kararını bizzat imzaladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.

Eski ABD başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinin FBI ajanları tarafından aranmasının ardından, arama kararını bizzat imzaladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskın kararını ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bizzat onayladığını açıklamasının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabı üzerinden açıklama yaparak baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.

Bilindiği gibi, Trump'ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump'ın başkanlık dönemi sırasında Florida'daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda "Başkan Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar." sözlerini kullandı.

Trump'ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan büyük rahatsızlık duyduğu görüldü. "Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago'daki mülküme sabah 6: 30'da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!"

"Az önce ajanların First Lady'nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!"

Trump'ın bu paylaşımları, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın düzenlediği basın toplantısında, eski başkanın Florida Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan aramanın emrini bizzat onayladığını açıklamasının ardından geldi. - NEW YORK

YORUMLAR
500
İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı
00:27 Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...
23:55 Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever'den dikkat çeken pozlar
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
23:10 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz
23:02 Norm Ender sözlerinin arkasında! Demet Akalın'a 'çapsız' demişti
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:33 Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 03:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement