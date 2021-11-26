Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra AK Parti'den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OĞLUM KARAMOLLAOĞLU'NA OY VERECEĞİM DİYOR"

AK Parti'nin içerisindeki yeni nesil siyasetçileri iyi yetiştiremediğini ifade eden Alaboyun, AK Parti'nin gençleri kazanamadığını söyledi. Oğlunun apolitik olduğunu ve AK Parti'ye oy vermeyeceğini söylediğini itiraf eden Alaboyun şunları söyledi:

" Türkiye'de güçten nemalanmak isteyen bir yapı var. Bu yapının içerisindeki yeni nesil bizim gibi 28 Şubat döneminde bedel ödememişler. Ya da 1980'li yıllarda sağ-sol olaylarında bedel ödememiş yeni bir nesil var. Bu nesli de biz AK Parti olarak çok iyi eğitemedik. Ya da bunlar arasından iyi seçim yapamadık. Aralarında iyi insanlar da mutlaka var ama bu gidişat nedeniyle AK Parti'ye veya siyasete girmek istemeyen bir nesil de var.

Ben siyasetçiyim, evimde siyaset konuşulur ama benim çocuklarım apolitik. Benim çocuklarım politikayla ilgilenmiyor. Oğlum bir şeye kızdığı zaman da 'Senin partine oy vermeyeceğim, Karamollaoğlu'na oy vereceğim' diyor. Bununla da yüz yüze geldim. AK Parti bunları niye kaçırıyor?"

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun.

"BEN TEMEL BEYİ HAKLI BULUYORUM"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en güçlü desteği veren isimlerden olduğunu ancak beklentilerinden çok uzak bir sistem olduğu için 'evet' dediğine pişman olduğunu ifade eden Ali Rıza Alaboyun, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben başkanlık sistemini çok güçlü destekleyenlerden biriydim. Başkanlık sistemindeki beklentilerimiz; uyum yasaları çıkacak, denge denetim olacak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında yasama-yürütmeyi denetleyecek diye umduk. Ama bir baktık ki yasamaya da başkanlığa da cumhurbaşkanı hakim.

Cumhurbaşkanı bunlara hakim olduğu için yargıya da hakim oldu. Böyle olunca istenilen şey ortaya çıkmadı. Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylamaya çıksa mevcut durumu gördükten sonra 'evet' oyu vermem. Bunu da kendileri gördükleri için Fuat Oktay önderliğinde bir çalışma ekibi de kurdular. Temel Karamollaoğlu'nun da Cumhurbaşkanını ziyaretinde söylediği bu. Bir denetim olsun. Yargının bağımsız olması lazım. Adalete güven kalmıyor. Ben Temel beyi haklı buluyorum."