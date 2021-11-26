Üye Girişi
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı - Son Dakika

Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

26.11.2021 14:03

AK Parti'den 3 dönem milletvekilliği de yapan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en güçlü desteği veren isimlerden biri olduğunu fakat beklentilerinden çok uzak bir sistem olduğu için "evet" dediğine pişman olduğunu itiraf etti. Alaboyun, "Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylamaya çıksa mevcut durumu gördükten sonra 'evet' oyu vermem" sözlerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra AK Parti'den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OĞLUM KARAMOLLAOĞLU'NA OY VERECEĞİM DİYOR"

AK Parti'nin içerisindeki yeni nesil siyasetçileri iyi yetiştiremediğini ifade eden Alaboyun, AK Parti'nin gençleri kazanamadığını söyledi. Oğlunun apolitik olduğunu ve AK Parti'ye oy vermeyeceğini söylediğini itiraf eden Alaboyun şunları söyledi:

" Türkiye'de güçten nemalanmak isteyen bir yapı var. Bu yapının içerisindeki yeni nesil bizim gibi 28 Şubat döneminde bedel ödememişler. Ya da 1980'li yıllarda sağ-sol olaylarında bedel ödememiş yeni bir nesil var. Bu nesli de biz AK Parti olarak çok iyi eğitemedik. Ya da bunlar arasından iyi seçim yapamadık. Aralarında iyi insanlar da mutlaka var ama bu gidişat nedeniyle AK Parti'ye veya siyasete girmek istemeyen bir nesil de var.

Ben siyasetçiyim, evimde siyaset konuşulur ama benim çocuklarım apolitik. Benim çocuklarım politikayla ilgilenmiyor. Oğlum bir şeye kızdığı zaman da 'Senin partine oy vermeyeceğim, Karamollaoğlu'na oy vereceğim' diyor. Bununla da yüz yüze geldim. AK Parti bunları niye kaçırıyor?"

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun.

"BEN TEMEL BEYİ HAKLI BULUYORUM"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en güçlü desteği veren isimlerden olduğunu ancak beklentilerinden çok uzak bir sistem olduğu için 'evet' dediğine pişman olduğunu ifade eden Ali Rıza Alaboyun, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben başkanlık sistemini çok güçlü destekleyenlerden biriydim. Başkanlık sistemindeki beklentilerimiz; uyum yasaları çıkacak, denge denetim olacak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında yasama-yürütmeyi denetleyecek diye umduk. Ama bir baktık ki yasamaya da başkanlığa da cumhurbaşkanı hakim.

Cumhurbaşkanı bunlara hakim olduğu için yargıya da hakim oldu. Böyle olunca istenilen şey ortaya çıkmadı. Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylamaya çıksa mevcut durumu gördükten sonra 'evet' oyu vermem. Bunu da kendileri gördükleri için Fuat Oktay önderliğinde bir çalışma ekibi de kurdular. Temel Karamollaoğlu'nun da Cumhurbaşkanını ziyaretinde söylediği bu. Bir denetim olsun. Yargının bağımsız olması lazım. Adalete güven kalmıyor. Ben Temel beyi haklı buluyorum."

Ali Rıza Alaboyun, AK Parti, Hükümet, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı - Son Dakika


Son Dakika

Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin 14:06 Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi 12:35 Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!

Son Dakika Haberleri
14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü
14:05 Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin
14:03 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:15 27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarına manevi tazminat ödenecek
13:04 Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana: Leyla tehdit ediliyor olabilir!
Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü         
14:10
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Cezaevinden çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti! Anbean kamerada Cezaevinden çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti! Anbean kamerada         
13:22
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca aloe vera ekti! 4 dönümden 90 bin lira gelir sağlayacak Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca aloe vera ekti! 4 dönümden 90 bin lira gelir sağlayacak         
10:22
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:23:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement