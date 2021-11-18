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Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam - Son Dakika

Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam

18.11.2021 13:05
Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam

AKP hükümetlerinde 3 kez bakanlık, 5 dönem de milletvekilliği yapan Faruk Çelik, iktidarın projelerini eleştirdi Geçmişte Şanlıurfa'ya gönderilme ve oradan milletvekili yapılma hadisesinin gündeme getiren Faruk Çelik, "Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş, hiç lamı cimi kalmadı bu işin" dedi.

AKP'li eski bakan Faruk Çelik, Bursa Kestel Çataltepe Sanayii Sitesi mağdurlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Milli Tarım' politikasını gündeme getirdikten sonra görevden alındığı belirtilen Çelik oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Çelik şöyle konuştu:

"ARTIK KONUŞULMALI"

"Bursa Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri. Ben gitmişim Urfa'ya. Doğru gönderdiler Urfa'ya, kim neden rahatsız olduysa bilemiyorum. Artık bu saatten sonra hiç kimse 'Aman birileri zarar görecek konuşmasın Faruk Çelik' diye beklemesin. Çünkü benim de bir istiap haddim var. Ben bundan sonra her konuyu konuşacağım. Siyasetçisiniz, yüzleşmeden kaçıyorsanız sahtekârsınız. Bunun lamı cimi yok yani. Bunlar artık Bursa'da konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

"NEREDE BURSA'YA GELECEK HIZLI TREN?"

İhalelerini yaptırdığı projelerin hepsinin yanlış olduğunu aktaran Çelik, "Nerede hızlı tren? Ben yaptırdım ihalesini. 10 yıl oldu demiryolu Bursa'ya hala gelecek. 'Şehir hastanesini Yıldırım'da yapacaksınız. Batıya yıkmayın her şeyi' dedim. Hastaneyi götürdüler ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yolun maliyeti ne kadar 2 milyar, yazık değil mi bu milletin iki milyar lirasını çarçur ediyorsun. Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış" dedi.

Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam

Faruk Çelik, İktidar, AKP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam - Son Dakika
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