Eski Belediye Başkanı Ünal, Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya\'yı eleştirdi

Sultanhisar Belediye başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan eski Belediye Başkanı Ertegün Ünal, rakibi ve mevcut belediye başkanı Osman Yıldırımkaya'yı yaptığı basın açıklaması ile adeta topa tuttu. Mevcut Başkan Yıldırıkmkaya'nın 'Görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılandığını belirten Ünal, Yıldırımkaya hakkında 15 ayrı soruşturma dosyası olduğunu ileri sürdü.
Birçok kişinin, kendisinin neden bağımsız belediye başkan adayı olduğunu merak ettiğini belirten Ünal, "Hizmet etmeyi ve vatandaşlarımız için bir şeyler yapmayı seven birisiyim. Gönül isterdi ki, 2014 ve 2019 yıllarında aday olduğumda da seçimi kazanıp canı gönülden sevdiğim bu işi yapmak nasip olsaydı. Ancak nasip değilmiş. Bu süreçte her yerde Sultanhisar'da, Atça'da, Salavatlı'da ve ayrıca ilçemize bağlı 11 kırsal mahallemizde değerli hemşerilerimin hep destek ve teveccühlerini gördüm. Hemşerilerimizin talep ve destekleri üzerine 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday oldum. Üzülerek belirtmek isterim ki, son iki dönem, yani 10 yıldır Sultanhisar Belediye Başkanı olarak görev yapan mevcut başkanın kamu kaynaklarını pervasız ve sorumsuzca harcadığını gördüğüm için de aday oldum. Şu an için Nazilli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/1119 Esas sayılı davasında sanık olarak görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçları ile yargılanıyor" diyerek rakibi olan Osman Yıldırımkaya'nın Atça Akaryakıt İstasyonu kiralama işinde, petrol şirketleriyle anlaşıp intifa hakkı bedeli olan 475 bin Amerikan Dolarını belediyenin kasasına kazandırmak yerine bir firmaya kıyak yapıldığını iddia etti.
Osman Yıldırımkaya hakkında 15 ayrı iddiayla alakalı Bakanlıkça soruşturma izni verildiğini de ileri süren Ertegün Ünal, ilçenin kaynaklarını ilçeye kazandırmak için aday olduğunu iddia etti. Belediye Başkanlığı yaptığı süreç içerisinde Sultanhisar'a birçok eser ve belediyeye de gelir kaynağı kazandırdığını ifade eden Ertegün Ünal, bu kaynakların korunması için Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olduğunu belirterek halktan destek istedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Eski Belediye Başkanı Ünal, Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya'yı eleştirdi - Son Dakika
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