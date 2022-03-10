Eski CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı istifa etti - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Bilecik Merkez İlçe Başkanı Metin Özbekar, partisinden istifa etti.

2001- 2004 yılları arasından CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan, 2004 yılında ilçe başkanlığından istifa ederek, Bilecik Belediye Meclis üyesi seçilen Metin Özbekar, partisinden istifa etti. Özbekar istifa nedenini, "Bugüne kadar CHP üyesi olmaktan gurur duydum. Partinin yönetim kademelerinde bulundum. Gelinen süreçte mevcut iktidarın tüm yanlışlarına rağmen CHP genel merkez yöneticileri ve Bilecik il örgütü partiyi iyi yönetemiyorlar. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştı. Bilecik Belediyesinde yaşanan olaylar da kabul edilemez. CHP'de en büyük sorun vefasızlık, bu partide vefa diye bir şey kalmamış" diyerek açıkladı. - BİLECİK