Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti - Son Dakika
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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti

07.05.2022 12:34
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti

CHP'den 22. ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili olan Canan Arıtman, 72 yaşında vefat etti.

CHP'den 22. ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili olan Canan Arıtman, 72 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Arıtman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arıtman'ın cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Canan Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra hekimliğe başladı.

Arıtman, uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Arıtman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini de yürüttü.

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karşıyaka, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti - Son Dakika


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