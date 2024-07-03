Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi

Politika

(TBMM) - İstanbul'daki evinde dün, 103 yaşında yaşamını yitiren 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM'deki cenaze törenine Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

Törende, Gürsoy'un özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Gürsoy'un naaşı toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı olan Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olan Gürsoy, Adalet Partisi'nden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.